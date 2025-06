PSG : C’est confirmé pour Ousmane Dembélé !

Pierrick Levallet

Forfait depuis le début de la Coupe du monde des clubs en raison d’une blessure à la cuisse, Ousmane Dembélé se rapproche de plus en plus à un retour avec le PSG. L’international français a participé à la séance d’entraînement de ce jeudi. La tendance est à une présence contre l’Inter Miami ce dimanche, et elle se confirme de plus en plus.

Depuis le début de la Coupe du monde des clubs, le PSG doit faire sans Ousmane Dembélé. L’attaquant de 28 ans s’est blessé à la cuisse lors du dernier rassemblement de l’équipe de France début juin. Depuis, le favori pour le Ballon d’Or 2025 prend son mal en patience. Les Rouge-et-Bleu ont refusé de le faire revenir précipitamment, de peur d’une rechute. Le staff s'est assuré de ne lui donner le feu vert que lorsqu'il sera à 100%. Et à l’approche du huitième de finale contre l’Inter Miami, la tendance est à un retour à la compétition imminent pour Ousmane Dembélé.

Le retour se confirme pour Ousmane Dembélé Comme le rapporte Le Parisien, l’international français a participé normalement à la dernière séance d’entraînement. Il n’y a eu aucun pépin physique à signaler pour le champion du monde 2018. Ousmane Dembélé devrait ainsi connaître ses premières minutes de jeu dans cette Coupe du monde des clubs ce dimanche contre l’Inter Miami de Lionel Messi.