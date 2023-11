PSG : C'est confirmé pour le remplaçant de Zaïre-Emery

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Toujours privé de Warren Zaïre-Emery, Luis Enrique semble avoir apprécié la prestation de Fabian Ruiz contre l'AS Monaco (5-2). L'Espagnol s'était montré très à l'aise contre le club du Rocher, et devrait ainsi logiquement être aligné face à Newcastle mardi soir dans un match crucial pour le PSG dans la course à la qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions.

Victime d'une grosse entorse de la cheville à l'occasion de sa première sélection en équipe de France contre Gibraltar (14-0), Warren Zaïre-Emery ne rejouera plus de l'année et reviendra donc juste après la trêve hivernale. En attendant, il faut faire sans le milieu de terrain de 17 ans qui s'était imposé comme un titulaire indiscutable sous les ordres de Luis Enrique. Contre l'AS Monaco, l'entraîneur du PSG avait opté pour Fabian Ruiz.

Fabian Ruiz va enchaîner

Et le milieu de terrain espagnol a visiblement convaincu Luis Enrique puisque selon L'EQUIPE et Le Parisien , c'est une nouvelle fois Fabian Ruiz qui sera aligné au coup d'envoi du choc contre Newcastle mardi soir. Un match crucial pour le PSG dans l'optique de la qualification pour les huitième de finale de la Ligue des champions.

Vitinha préféré à Lee, Mukiele encore à gauche

Pour le reste de la composition, cela devrait être plus classique. Vitinha sera une nouvelle fois préféré à Lee Kang-In tandis que Nordi Mukiele va lui aussi enchaîner à un poste qui n'est pas son préféré. En effet, en l'absence de Marquinhos, Luis Enrique devrait une nouvelle fois s'appuyer sur la charnière Skriniar-Hernandez, poussant Mukiele à dépanner une nouvelle fois au poste de latéral gauche. Mais jusque-là, l'ancien du MHSC s'est montré convaincant.