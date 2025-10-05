PSG : C’est confirmé pour ce projet XXL du Qatar !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce n’est pas un secret, mais depuis plusieurs mois désormais, le PSG envisage de quitter le Parc des Princes. Malgré les élections municipales de 2026, les dirigeants qataris du club parisien ont pris la décision de construire un nouveau stade. Surtout, QSI souhaite avant tout bâtir un véritable havre de paix. Explication.

Le PSG fait face à un énorme changement. Comme confirmé par le président Nasser Al-Khelaïfi il y a bientôt un an, les dirigeants parisiens cherchent désormais le site idéal pour la construction d’un nouveau stade, pouvant notamment accueillir entre 60 000 et 90 000 spectateurs.

Le PSG décidé à quitter le Parc des Princes Comme l’indique le Parisien ce samedi, les élections municipales de Paris en mars 2026 seront un point central de ce dossier. En effet, la quasi-totalité des candidats à la succession d’Anne Hidalgo souhaite voir le PSG rester au sein du Parc des Princes. Cependant, selon le quotidien, la décision des décideurs parisiens semble d’ores et déjà actée.