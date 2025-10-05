PSG : C’est confirmé pour ce projet XXL du Qatar !

Ce n’est pas un secret, mais depuis plusieurs mois désormais, le PSG envisage de quitter le Parc des Princes. Malgré les élections municipales de 2026, les dirigeants qataris du club parisien ont pris la décision de construire un nouveau stade. Surtout, QSI souhaite avant tout bâtir un véritable havre de paix. Explication.
Le PSG fait face à un énorme changement. Comme confirmé par le président Nasser Al-Khelaïfi il y a bientôt un an, les dirigeants parisiens cherchent désormais le site idéal pour la construction d’un nouveau stade, pouvant notamment accueillir entre 60 000 et 90 000 spectateurs.
Le PSG décidé à quitter le Parc des Princes
Comme l’indique le Parisien ce samedi, les élections municipales de Paris en mars 2026 seront un point central de ce dossier. En effet, la quasi-totalité des candidats à la succession d’Anne Hidalgo souhaite voir le PSG rester au sein du Parc des Princes. Cependant, selon le quotidien, la décision des décideurs parisiens semble d’ores et déjà actée.
Un énorme espace autour du stade est envisagé
En effet, un projet d’agrandissement du Parc des Princes ne serait même plus étudié par les dirigeants du PSG, qui rêvent de leur projet titanesque. A savoir la construction d’un nouveau stade, mais également de tout un énorme espace autour de ce dernier, dans lequel se mêleraient des bars, des restaurants, ou encore des hôtels.