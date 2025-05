PSG : C'est confirmé, Luis Enrique prépare un nouveau coup

Pierrick Levallet

Ce samedi soir, c’est un effectif considérablement remanié du PSG qui s’est présenté sur la pelouse de Montpellier. Luis Enrique a préféré laisser la plupart de ses cadres au repos, en marge des deux finales contre le Stade de Reims en Coupe de France (24 mai) et l’Inter Milan en Ligue des champions (31 mai). Le coach espagnol a ainsi misé sur ses habituels remplaçants et quelques jeunes pour s’imposer à La Mosson (1-4).

PSG : Encore un effectif remanié contre Auxerre ?

Et comme le rapporte Le Parisien, il ne serait pas surprenant de voir Luis Enrique reproduire ce schéma la semaine prochaine pour la réception de l’AJ Auxerre. Le PSG étant déjà sacré champion de France, l’entraîneur de 55 ans ne voudrait prendre aucun risque avec ses principaux éléments en vue des deux finales à disputer dans quelques jours. La tendance confirme d’ailleurs les propos de Luis Enrique après la victoire à Montpellier.

«Il y a des joueurs qui doivent se reposer»

« Il est clair que nous avons déjà établi un plan. En raison du calendrier et du fait que nous ne jouons plus qu'un match par semaine. Nous allons devoir gérer les deux finales avec l'objectif d'arriver dans les meilleures conditions pour ces deux finales. Pour cela, il y a des joueurs qui doivent se reposer, d'autres qui doivent se reposer moins, d'autres encore qui doivent s'entraîner et jouer. Nous allons gérer cela. Vous le verrez, mais vous savez que j'aime que les joueurs soient informés avant les médias » a lancé le technicien du PSG. Les Rouge-et-Bleu devraient donc certainement se présenter avec un autre effectif remanié pour la dernière journée de Ligue 1.