PSG - Barcola : Un soutien inattendu après avoir chambré l’OL

Arnaud De Kanel

Arrivé au PSG l'été dernier, Bradley Barcola s'est attiré les foudres des supporters de son ancien club, l'OL, à la suite de ce transfert. L'ailier parisien a de nouveau été critiqué samedi soir sur les réseaux sociaux après avoir célébré la victoire en finale de Coupe de France face à son club formateur. Légende des Gones, Sidney Govou l'a défendu publiquement.

Le feuilleton Bradley Barcola a animé le dernier mercato estival. En faisant le forcing pour rejoindre le PSG alors que l'OL était en difficulté, l'ailier est passé pour un traitre auprès de la majeure partie des supporters lyonnais. Insulté depuis des mois, Barcola s'est vengé en remportant la Coupe de France samedi soir à Lille.

C’est fini avec le PSG, Mbappé s’offre un prestigieux week-end https://t.co/5swNVruL9M pic.twitter.com/FK6L6RfOuZ — le10sport (@le10sport) May 26, 2024

«C'est de bonne guerre»

Une vidéo de l'attaquant parisien tourne depuis samedi soir où on le voit chambrer le public lyonnais. Il n'en fallait pas plus pour réveiller la colère des supporters de l'OL qui s'en sont encore pris à lui. Sidney Govou est alors monté au créneau sur les réseaux sociaux afin de prendre la défense de Bradley Barcola.

Vu les insultes qu’il prend à chaque fois … c unPeu normal non ??? C de bonne guerre. Laissons le continuer sa carrière et soyons fier r d’avoir formé ce futur gd jouer. Ps : vous ne savez pas tt ds ce dossier en plus donc oublions le un peu. — Govou Sidney (@GovouSidney) May 26, 2024

«Laissons le continuer sa carrière et soyons fier d’avoir formé ce futur grand joueur»