PSG - Barcola : L’annonce cash en plein mercato !

Annoncé avec insistance dans le viseur du Bayern Munich depuis plusieurs semaines, Bradley Barcola reste pleinement concentré sur sa mission avec le PSG. Son équipe croisera d’ailleurs la route du club allemand lors du prochain tour de la Coupe du Monde des clubs, et Barcola s’est prononcé sur le Bayern.

Et si Bradley Barcola (22 ans) quittait le PSG pour le Bayern Munich cet été ? Le club bavarois semble avoir fait de l’attaquant français l’une de ses grandes priorités du mercato, et cet intérêt fait couler beaucoup d’encre depuis plusieurs semaines. Mais de son côté, Barcola ne semble pas perturbé par les spéculations, et il a même évoqué le prochain choc du PSG en quart de finale de la Coupe du Monde des clubs.

« Le Bayern ? C’est un très bon moment » « Le Bayern ? Ca peut être un très bon moment pour prendre notre revanche. Quand on les avait joués cette saison, on n'était pas dans un très grand moment. Là je pense qu'on peut montrer beaucoup mieux sur ce match-là », a confié Bradley Barcola dimanche en zone mixte, après la qualification du PSG contre l’Inter Miami (4-0).