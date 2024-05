PSG : Avant Mbappé, le boss lâche un bel hommage

Benjamin Labrousse

Dimanche soir face à Toulouse, pour le dernier match à domicile de la saison, Kylian Mbappé fera ses adieux au public du Parc des Princes. Les supporters du PSG vont également assister à la dernière de Michel Montana, légendaire speaker du club. Dans un communiqué publié ce vendredi, le président Nasser Al-Khelaïfi lui a rendu un bel hommage.

Arrivé au PSG en 2017, Kylian Mbappé va quitter le club parisien sept ans plus tard. Comme cela a été annoncé ce jeudi, c’est à l’occasion de la réception de Toulouse ce dimanche soir (21h) pour le dernier match à domicile de la saison, que le numéro 7 va dire adieu au Parc des Princes. Mais dans le même temps, Michel Montana, speaker du club depuis 1998, va également tirer sa révérence. Le PSG a officialisé cette triste nouvelle par le biais d’un communiqué ce vendredi.

« Michel restera à jamais dans le cœur des fans du Club »

Au sein de ce dernier, le président parisien Nasser Al-Khelaïfi a tenu à rendre hommage à Michel Montana : « La voix légendaire de Michel a créé un lien fort avec les supporters parisiens. Michel restera à jamais dans le cœur des fans du Club. Nous sommes reconnaissants pour les 30 années passées ensemble et remercions Michel pour sa passion et son dévouement, tout en lui souhaitant une retraite bien méritée » .

« C'est avec une immense fierté que je contemple toutes ces belles années »