Foot - PSG

PSG : Au cœur des polémiques, Mbappé fait parler les anciens de QSI

Publié le 6 octobre 2022 à 02h10

Arnaud De Kanel

Depuis le début de la saison, des tensions sont apparues entre Kylian Mbappé et Neymar. Le courant ne passe plus entre les deux stars du PSG depuis l'affaire du penaltygate notamment. Le comportement de Mbappé est pointé du doigt et ne manque pas faire de réagir les anciens joueurs du club.

Avec sa prolongation au PSG, Kylian Mbappé est selon certaines personnes le patron du club. Forcément, cela ne plairait pas à Neymar qui veut également avoir le monopole au PSG. Dernièrement, des sources ont révélé que l'international français serait en froid avec le Brésilien. Mbappé, qui est décrit comme « l'enfant capricieux qui conditionne les décisions sportives du club » d'après le vestiaire du PSG, fait parler de lui. A ce sujet, Leandro Paredes et Thiago Silva qui l'ont côtoyé à Paris se sont exprimés.

Paredes ne parlait pas avec Mbappé

Prêté à la Juventus, Leandro Paredes a été très clair au sujet de son ancien coéquipier Kylian Mbappé. Il n'entretenait aucune relation avec la star du PSG. « Ce n'est pas à moi de parler de lui. J'avais une relation avec ceux avec qui j'avais une relation, mais ceux avec qui je n'avais pas de relation, je ne peux pas vous en parler » avait-il confessé au micro d' ESPN .

Thiago Silva ne peut pas en dire plus