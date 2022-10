Foot - PSG

PSG : Après les tensions, Giroud interpelle Mbappé avant la Coupe du monde

Publié le 4 octobre 2022 à 22h30

Pierrick Levallet

Rappelé par Didier Deschamps lors du dernier rassemblement de l’Équipe de France en septembre, Olivier Giroud a montré qu’il avait encore les capacités pour évoluer chez les Bleus. L’attaquant de 36 ans a notamment reçu le soutien de certains cadres comme Kylian Mbappé ou encore Raphaël Varane. De quoi peser dans l’esprit de Didier Deschamps à l’approche du Mondial ?

Snobé par Didier Deschamps à plusieurs reprises depuis le retour de Karim Benzema en Équipe de France, Olivier Giroud a continué son chemin, qui l’a mené vers un titre de Serie A avec l’AC Milan. Avec toutes les blessures dans le secteur offensif, l’attaquant de 36 ans a été rappelé chez les Bleus lors du dernier rassemblement. Performant contre l’Autriche (2-0) le 22 septembre dernier, Olivier Giroud a notamment reçu le soutien de Kylian Mbappé, qui apprécie son profil.

Giroud, Varane... Nouvelle polémique pour l'équipe de France ? https://t.co/Ebw0KViT40 pic.twitter.com/7zMIsCBec5 — le10sport (@le10sport) September 28, 2022

«Mbappé ? Il y a une relation qui a fait ses preuves»

Interrogé par L’Equipe sur le sujet, Olivier Giroud a alors avoué qu’il aimait particulièrement la mentalité de la star du PSG : « Ma relation avec Mbappé ? Les gens interprètent les choses comme ils veulent. Le plus important est de montrer que ça fonctionne bien sur le terrain. Mais je ne pense pas que le coach avait des inquiétudes particulières à ce niveau. On a été champions du monde ensemble. Il y a une relation qui a fait ses preuves. Kylian a dit des choses. Tous les deux, on est des compétiteurs. On veut gagner. Ça me plaît. »

