PSG : Après son exploit contre le Bayern, Riolo lance déjà un avertissement au PSG !

Publié le 9 avril 2021 à 3h30 par A.M.

Vainqueur sur la pelouse du Bayern Munich (3-2), le PSG a pris une belle option pour la qualification pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Toutefois, Daniel Riolo met en garde les Parisiens.

Avant le match, tous les pronostics étaient en faveur du Bayern Munich qui recevait le PSG à l'occasion du quart de finale aller de Ligue des Champions. Et pourtant, bien que les Parisiens aient soufferts face aux vagues bavaroises durant tous le match, le club de la capitale a fait preuve d'un réalisme incroyable, tout en comptant sur un Keylor Navas encore impérial, pour s'imposer à l'Allianz Arena (3-2). Une victoire qui place le PSG en position idéale pour la qualification en demi-finale. Mais Daniel Riolo prévient. Avec une nouvelle prestation de la sorte, le PSG ne passera pas.

«Le PSG ne passera pas au match retour en faisant le même match»