PSG : Après Neymar, un nouveau leader est annoncé

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Faisant partie des joueurs les plus techniques du monde, Neymar a longtemps incarné la capacité d’élimination dans les rangs du PSG. Loin de Paris désormais, le Brésilien voit désormais certains joueurs comme Désiré Doué ou Khvicha Kvaratskhelia devenir les nouveaux leaders du club balle au pied. Pour Franck Anguissa, le numéro 7 parisien est un phénomène avec le ballon.

Le PSG dispose de véritables talents offensifs au sein de son effectif. Entre Désiré Doué, Khvicha Kvaratskhelia, Bradley Barcola, et Ousmane Dembélé, Luis Enrique peut compter sur des profils différents, mais aussi complémentaires. Depuis les départs de Lionel Messi ou encore de Neymar, Paris semble ainsi avoir retrouvé de gros talents techniques, capables de déstabiliser une défense par la passe ou le dribble.

PSG : Le «scandale» qui rend fou Pierre Ménès !

➡️ https://t.co/0SwvdoYVF2 pic.twitter.com/WIftuQNiSG — le10sport (@le10sport) March 10, 2025

« Il va toujours dans ce dribble pour être efficace »

Mais parmi les magiciens du ballon rond, les profils techniques varient. Comme le précise l’Equipe ce mardi, la technique de Kvaratskhelia est bien différente de celle de Neymar. Ses gestes techniques sont beaucoup moins élaborés que ceux du Brésilien, mais parfois plus efficace. Auprès du quotidien sportif, son ancien coéquipier à Naples André-Franck Zambo Anguissa est revenu plus en détail sur les qualités techniques de « Kvara ». « Il va toujours dans ce dribble pour être efficace. C'est comme s'il traçait une direction que lui seul connaît... Tu ne sais pas où il va finir et tu te rends compte qu'il est déjà passé », affirme le milieu de terrain camerounais.

« Une fois lancé, tu as le sentiment qu'il anticipe tout »

« Comme chez tous les dribbleurs, il y a une part d'instinct. Mais chez Khvicha, c'est ça qui le rend encore plus élégant, j'ai l'impression que c'est encore plus important. Ensuite, il est dans l'évitement, il va être dans les feintes de corps ou des feintes de frappes. Mais à la différence d'un Dembélé qui va les faire arrêté, lui, il les fait en mouvement. Il va attendre au tout dernier moment le mouvement du défenseur pour s'adapter. Et une fois lancé, tu as le sentiment qu'il anticipe tout. T'as le sentiment qu'il voit les actions avant. L'année du titre (de champion d'Italie, en 2023), j'ai vu des prises à trois sur lui qui ne servaient à rien... », conclut le joueur de Naples à propos du nouveau phénomène du PSG.