Foot - PSG

PSG : Après Manchester, Kylian Mbappé fait passer un message fort !

Publié le 26 octobre 2020 à 23h15 par Th.B.

Ayant manqué sa première en Ligue des champions de la saison sur le plan personnel et collectif avec le PSG face à Manchester United, Kylian Mbappé promet du mieux mercredi lors du déplacement à Istanbul pour affronter Basaksehir.

Pour son retour en Ligue des champions après avoir frôlé le sacre européen cet été face au Bayern Munich (0-1), le PSG était confronté mardi dernier à Manchester United au Parc des princes. Et comme lors du 1/8ème de finale retour en 2019, Paris a subi une désillusion en toute fin de match en raison d'un but de Marcus Rashford. Le PSG a donc entamé sa nouvelle campagne européenne par une défaite. Un mauvais départ, mais pas un drame selon Kylian Mbappé qui a tenu à rappeler que le club est déjà passé par là et a toujours su rebondir par la suite.

« On sait comment réagir »