PSG : Al-Khelaïfi reçoit la réponse d’une star !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Marquinhos s'est confié dans les colonnes du Parisien samedi à travers un large entretien, et le défenseur central brésilien a notamment répondu à une question de son président, Nasser Al-Khelaïfi. L'occasion pour le capitaine du PSG d'évoquer son plus beau moment depuis qu'il évolue dans la capitale.

Désormais seul détenteur du nombre de matchs disputés dans toute l'histoire du PSG (436 apparitions), Marquinhos a réussi à s'imposer comme une légende du club de la capitale. Le défenseur brésilien a fait un très long chemin depuis son arrivée en 2013, à l'époque où il était simplement considéré comme un espoir. Et dans un entretien accordé au Parisien dans lequel il répond aux question de nombreuses personnalités liées au PSG, Marquinhos s'est notamment adressé à son président, Nasser Al-Khelaïfi.

« Le patron, le boss ! »

« Le plus beau moment que j’ai vécu au PSG ? Le patron, le boss ! C’est normal de commencer par lui. Merci beaucoup président, recevoir un message comme ça après toutes les belles choses qu’on a vécues ensemble… », lâche dans un premier temps Marquinhos, qui glisse donc un mot sympa à Al-Khelaïfi avant de répondre ensuite à sa question sur son plus beau souvenir avec le PSG.

« Notre équipe a réussi à écrire une belle histoire »