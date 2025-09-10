PSG - Affaire Dembélé : «C’est lamentable», un pote de Deschamps craque !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis quelques jours, la blessure d’Ousmane Dembélé suscite une vive polémique entre le PSG et l’équipe de France. Le club de la capitale a même publié un communiqué afin d’établir un nouveau protocole concernant la communication entre les staffs médicaux des clubs et celui de la sélection. Mais cela ne plaît à Bixente Lizarazu qui dénonce les attaques contre Didier Deschamps.

Entré à la mi-temps du match entre la France et l'Ukraine malgré l'alerte musculaire ressentie quelques jours plutôt, Ousmane Dembélé s'est blessé vendredi et sera absent plus de 6 semaines. Une situation qui a rendu fou de rage le PSG, mais Bixente Lizarazu tient à défendre son ami Didier Deschamps.

Lizarazu défend Deschamps « Dans l'affaire Dembélé, blessé avec les Bleus et absent plusieurs semaines, Paris met un gros coup de pression sur l'équipe de France et je ne trouve pas ça correct, ni respectueux vis-à-vis de Didier Deschamps. Son expérience comme joueur ou entraîneur est bien plus grande que n'importe qui. Il n'a aucune raison de prendre un risque particulier avec Dembélé et s'il l'a fait jouer, c'est que le joueur le sentait et que lui pensait que c'était OK », écrit-il dans sa chronique pour L’EQUIPE avant d’en rajouter une couche.