PSG : Achraf Hakimi envoie un message clair à Christophe Galtier

Arthur Montagne

Cette saison, Achraf Hakimi avait retrouvé son poste de piston avant de redescendre en tant que latéral droit lors du retour à une défense à quatre. Et l'international marocain est d'ailleurs revenu sur son positionnement dans une interview accordée à la presse espagnole.

Recruté pour près de 65M€ lors de l'été 2021, Achraf Hakimi s'est rapidement imposé comme un titulaire indiscutable au PSG. D'abord dans un poste de latéral droit au sein du 4-3-3 de Mauricio Pochettino, puis en tant que piston, une position plus naturelle pour lui, dans 3-4-1-2 de Christophe Galtier. Néanmoins, l'ancien joueur du Real Madrid alterne régulièrement puisque l'entraîneur du PSG utilise également 4-3-1-2.

Hakimi évoque son positionnement

Formé à des postes offensifs, Achraf Hakimi a donc reculé sur le terrain, au point d'être utilisé en tant que latéral au PSG, mais également en sélection avec le Maroc. Pour MARCA , il évoque d'ailleurs son évolution : « Le chemin a été long jusqu'à aujourd'hui. L'entraîneur voulait m'essayer à différents postes jusqu'à ce que je m'établisse en tant que défenseur latéral et je suis à l'aise. C'est Rubén de la Red (ancien entraîneur de la réserve du Real Madrid, NDLR) qui m'a mis dans cette position pour la première fois . »

«Gagner et m'amuser est la chose la plus importante»