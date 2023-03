PSG : A l’origine de son transfert, il fait une grande annonce sur Neymar

Thibault Morlain

Les temps sont durs actuellement pour Neymar. En effet, malgré un début en saison en boulet de canon, le Brésilien a accusé le coup au retour de la Coupe du monde. Le numéro 10 du PSG s’est d’ailleurs blessé à la cheville et sa saison est déjà terminée. La question est maintenant de savoir si on reverra Neymar au PSG puisqu’un départ est évoqué pour cet été. Un feuilleton sur lequel s’est prononcé Maxwell, proche de son compatriote.

Finalement resté au PSG l’été dernier, Neymar semble toujours plus que jamais indésirable dans la capitale. En effet, malgré un contrat jusqu’en 2027, le Brésilien est encore annoncé poussé vers la sortie à l’approche du prochain mercato estival. Se remettant actuellement d’une opération à la cheville, Neymar voit donc les rumeurs se multiplier concernant son avenir. Alors qu’ils sont nombreux à réclamer le départ du numéro 10 du PSG, ce dernier peut néanmoins compter sur certains soutiens. C’est notamment le cas d’un certain Maxwell, ancien joueur du club de la capitale et très proche de Neymar.

« Ça devient un peu difficile pour lui »

Ce mercredi, Maxwell s’est confié sur Canal+ , l’occasion pour le Brésilien d’évoquer le PSG. Il a notamment été question du cas Neymar. Et alors qu’il a contribué à son transfert à Paris, Maxwell a expliqué à propos du numéro 10 brésilien : « J’ai participé à son arrivée. C’est difficile, c’est un joueur super émotionnel. Il a besoin de sentir les relations humaines et je pense qu’à Paris, ils ont beaucoup donné et beaucoup attendu. Ça devient un peu difficile pour lui ».

« Je suis sûr qu’il va réussir à avoir une saison pleine et bonne à Paris »