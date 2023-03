Projet légendaire au PSG, elle lance un appel au Qatar

Amadou Diawara

Alors que la mairie de Paris refuse catégoriquement de lui vendre le Parc des Princes, le PSG penserait à déménager pour être propriétaire de son stade. Parmi les pistes étudiées par le club de la capitale, le Stade de France serait une solution prioritaire. Mais d'après Anne Hidalgo, la maire de Paris, le PSG ferait mieux de rester au Parc des Princes dans ses conditions.

Pour pouvoir réaliser des travaux d'aménagement à sa guise et récupérer toutes les recettes de son stade, le PSG veut racheter le Parc des Princes à la mairie de Paris. Toutefois, cette dernière refuse catégoriquement de vendre l'enceinte à QSI.

Le PSG pense à déménager au Stade de France

Déterminée à devenir propriétaire de son stade, la direction du PSG songerait à déménager dans un autre stade. Et alors qu'elles auraient plusieurs idées en tête, les hautes sphères parisiennes souhaitent racheter le Stade de France en priorité, et ce, en cas de départ du Parc des Princes.

«Le PSG hors du Parc n'est plus tout à fait le PSG»