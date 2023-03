«Prof de sport» : Neymar, Messi... Le boss du PSG est taclé par son vestiaire

Amadou Diawara

Arrivé au PSG à la fin de la dernière saison, Christophe Galtier ne ferait pas du tout l'unanimité au sein de son vestiaire. En effet, les joueurs parisiens ne respecteraient pas leur coach, certains l'appelant même le « prof de sport ». Selon Romain Molina, le travail de Christophe Galtier serait remis en question en permanence par ses hommes.

Pour pallier le départ de Mauricio Pochettino, remercié, le PSG a décidé de faire appel à Christophe Galtier. Arrivé de l'OGC Nice, le technicien français a parfaitement réussi ses débuts à Paris, avant de sombrer à la reprise post-Coupe du Monde.

Les joueurs ne respectent pas vraiment Galtier

Après avoir réalisé une première partie de saison fracassante avec le PSG, Christophe Galtier a perdu pied dès le début de l'année 2023. Et alors que le club de la capitale s'est fait éliminer en huitième de finale de la Ligue des Champions par le Bayern, le technicien parisien aurait totalement perdu le soutien de son vestiaire.

«Les mecs se sont dits : "où on est ?"»