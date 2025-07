Pierre Ménès annonce un joueur «invraisemblable» au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Comme à son habitude, Pierre Ménès a analysé la victoire du PSG contre le Bayern Munich en quart de finale de la Coupe du monde des clubs (2-0). Et le journaliste a notamment souligné la prestation exceptionnelle de Joao Neves qui a une nouvelle fois brillé dans le cœur du jeu parisien.

Depuis son arrivée au PSG l'été dernier pour environ 60M€, Joao Neves ne cesse d'impressionner et de monter en puissance. Ce fut de nouveau le cas contre le Bayern Munich samedi en quart de finale de la Coupe du monde des clubs (2-0). Pierre Ménès ne manque d'ailleurs pas de s'enflammer pour l'international portugais.

Pierre Ménès impressionné par Joao Neves « La seconde période a débuté avec un PSG qui a augmenté son niveau de pressing avec un Joao Neves qui est monté en puissance, et c'est un euphémisme tant le jeune portugais, qui était lui aussi évidemment très marqué par le décès de Diogo Jota et son frère, a fait un match absolument invraisemblable du début à la fin. Et c'est lui qui a quand même emmené le pressing parisien qui a été beaucoup plus efficace en seconde période. Ce qui a permis au PSG de se créer des occasions (...) Le premier but intervient une nouvelle fois sur une récupération exceptionnelle de Joao Neves », explique le journaliste dans une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube.