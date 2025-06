«Pas du bluff» : Le PSG lâche plusieurs millions d’euros !

Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après être parti au clash avec la mairie de Paris concernant la vente du Parc des Princes, le PSG a fini par lancer les grandes manoeuvres pour construire son propre stade. D’ici quelques années, le club de la capitale pourrait donc déménager. Et si certains estiment que tout cela pourrait être faux de la part du PSG, il n’en serait rien…

Entre le PSG et le Parc des Princes, c’est une union historique qui pourrait prochainement voler en éclat. En effet, face à l’incapacité de racheter le Parc des Princes, se heurtant à la mairie de Paris , le club de la capitale a accéléré les choses pour la construction de son propre stade. Et c’est tout sauf un coup de bluff de la part du PSG .

« L’idée est bien d’aller au bout »

Voir le PSG déménager dans son propre stade est bel et bien une réalité envisageable. En effet, pour Le Figaro, une source proche de ce dossier a fait savoir : « Ce n’est pas du bluff. Au-delà du prix de ces études estimés à plusieurs millions d’euros, l’idée est bien d’aller au bout et de voir quelle est la meilleure option pour le club. Et ce, quand bien même la ville de Paris acceptait de finalement vendre ».