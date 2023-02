Panique à Paris, le PSG accuse Neymar et Messi

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ce mardi, le PSG n’a pas vraiment inquiété le Bayern Munich jusqu’à l’entrée en jeu de Kylian Mbappé, et les statistiques sont flagrantes. Les joueurs parisiens ont notamment parcouru 110,4 kilomètres, un chiffre faible quand on compare avec les Bavarois qui totalisent 8 kilomètres de plus. Ce qui n’étonne pas vraiment Christophe Galtier.

Il aura fallu attendre l’heure de jeu, et l’entrée de Kylian Mbappé, pour voir le PSG au niveau de la Ligue des champions ce mardi à l’occasion du huitième de finale aller contre le Bayern Munich (0-1). Avant cela, c’est un PSG apathique qui s’est présenté face aux Bavarois, et les statistiques sont parlantes. Les joueurs du Bayern Munich ont notamment parcouru 118, 3 km sur la pelouse du Parc des Princes, soit huit kilomètres de plus que les protégés de Christophe Galtier (110,4 km). Un chiffre hallucinant qui n’étonne pas toutefois l’entraîneur parisien.



« C’est comme ça »

« C’est évidemment identifié. Cependant, vous ne pouvez pas changer les caractéristiques des joueurs qui composent votre groupe cette saison. C’est comme ça. Vous avez des profils de joueurs qui reçoivent plus souvent le ballon dans les pieds et animent le jeu ensuite , reconnaît Christophe Galtier, ciblant notamment ses deux stars offensives titulaires pour l’occasion. Je pense notamment à Ney et Leo, qui reçoivent les ballons dans les pieds et ne font pas beaucoup de courses verticales. Il faut ensuite trouver de la verticalité une fois qu’ils ont reçu le ballon. »

« Ce n’est pas nouveau mais lié aux caractéristiques de notre effectif »