Ousmane Dembélé, l'insulte qui tourne mal...

En feu ces derniers mois avec le PSG, Ousmane Dembélé ne plaît cependant pas à tout le monde. C'est le cas de Jorge Sampaoli, ex-coach de l'OM entre autres, qui comparait son style de jeu à celui d'un autiste il y a pas si longtemps que cela. Pour SPORT, Sampaoli est toutefois revenu sur ses propos.

33 buts inscrits sur l'ensemble de la saison par Ousmane Dembélé sous le maillot du PSG... Rien que ça pour celui qui a constamment été qualifié d'imprécis dans le dernier geste et de maladroit. Depuis son repositionnement à la pointe de l'attaque du Paris Saint-Germain opéré par son entraîneur Luis Enrique, le champion du monde tricolore est devenu une armé létale pour les Parisiens.

«Ils savent qu'ils jouent comme un autiste»

Cependant, Ousmane Dembélé s'est attiré les foudres de Jorge Sampaoli il y a quelque temps. L'ex-entraîneur de l'OM et de la sélection argentine n'avait pas mâché ses mots pour So Foot. « Quand il déborde, les autres joueurs sont comme des spectateurs qui regardent comment l'action va finir. Ils savent qu'ils jouent comme un autiste : il commence l'action et la termine tout seul. Il n'a pas la capacité de faire briller un coéquipier, il sait juste se faire briller lui-même » .

«Je me suis très mal exprimé»

Ousmane Dembélé, un autiste ? En interview pour le journal SPORT, Jorge Sampaoli a fait son mea culpa en retirant son insulte, tout en persistant et signant sur un point précis. « Je me suis très mal exprimé. Je suis très émotif et passionné, et tout ce que j'ai voulu dire, c'est que Dembélé n'est pas un joueur associatif. Il regarde beaucoup plus l'adversaire et le but que ses coéquipiers. Pour moi, c'est l'un des meilleurs au monde, mais dans un contexte comme celui du Barça, où l'association est nécessaire, il s'isole et n'est pas aussi performant. Il joue son jeu, il le fait très bien, mais je valorise l'autorité et le football associatif ».