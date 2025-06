Ousmane Dembélé : Le renseignement insolite pris avant de signer !

A 28 ans, Ousmane Dembélé est actuellement au sommet de son art. Pour le numéro 10 du PSG, cette belle histoire avait commencé il y a plusieurs années de cela en faisant ses débuts avec le club du FC Evreux. Abdel Bouchelaghem a d'ailleurs été l'un des premiers formateurs de Dembélé et il s'est souvenu d'une discussion insolite avec le Parisien.

Aujourd'hui au PSG , Ousmane Dembélé évoluait précédemment du côté du FC Barcelone . C'est entre 2017 et 2023 que l'international français a évolué en Catalogne, où son passage a surtout été miné par de nombreuses blessures. Dembélé aura malgré tout porté le maillot blaugrana à 185 reprises, ce dont il rêvait depuis son plus jeune âge visiblement.

« Vous jouez comme le FC Barcelone ? »

« Je lui ai demandé s'il avait une équipe et il m'a dit que non. Donc, je lui ai dit : "Tu veux venir jouer à La Madeleine, avec le club qui est proche d'ici ?". Et je me souviens qu'Ousmane avait demandé : "Dans quelles couleurs vous jouez ? Vous jouez comme le FC Barcelone ? En rouge et bleu ?". On lui a répondu : "Oui, tu auras des maillots comme ceux du FC Barcelone" », a ainsi révélé Abdel Bouchelaghem à propos d'Ousmane Dembélé.