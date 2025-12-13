Ousmane Dembélé : Le PSG prépare un changement inattendu !

Amadou Diawara

Malade, Ousmane Dembélé était absent pour le déplacement du PSG à Bilbao. Privé de son numéro 10 face à l'Athletic, Luis Enrique pourrait être contraint de faire une nouvelle fois sans lui ce samedi soir. Alors qu'Ousmane Dembélé devrait manquer le duel face au FC Metz, le coach du PSG compterait titulariser Gonçalo Ramos à Saint-Symphorien.

Avant son déplacement à Bilbao, le PSG a annoncé le forfait d'Ousmane Dembélé. Malade, le numéro 10 de Luis Enrique est resté à Paris cette semaine.

Metz-PSG : Ousmane Dembélé est forfait ? Ayant dû faire sans Ousmane Dembélé pour le duel face à l'Athletic ce mercredi soir, Luis Enrique devrait être une nouvelle fois privé de son numéro 10 ce samedi. D'après Le Parisien, l'international français poursuivrait son travail de reprise après avoir été frappé par une grippe.