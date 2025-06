Ousmane Dembélé : La guerre avec une autre star du PSG ?

Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Considéré comme le grand favori pour le Ballon d'Or 2025 suite à sa belle saison avec le PSG, Ousmane Dembélé pourrait se livrer une grosse bataille avec un concurrence assez inattendu. En effet, selon Kevin Diaz, son partenaire parisien Achraf Hakimi a aussi largement de quoi postuler à ce titre pour le Ballon d'Or.

Qui d' Ousmane Dembélé (28 ans, PSG ) ou Lamine Yamal (17 ans, FC Barcelone ) remportera le Ballon d'Or 2025 ? Les deux attaquants apparaissent logiquement comme les deux grands favoris pour le titre, mais gare aux surprises... Mardi soir, au micro de l' After Foot sur RMC Sport, le chroniqueur Kevin Diaz a évoqué une autre star du PSG qui pourrait concurrencer Dembélé dans la course au Ballon d'Or : Achraf Hakimi .

« Si je dois choisir un Parisien, c'est Hakimi »

« Ok, Ousmane Dembélé a marqué beaucoup de buts, c'est un Français... Qu’il soit Ballon d'Or, moi ça me va. C'est un gars qui a énormément de talent... Lamine Yamal, pareil intrinsèquement c'est le meilleur joueur du monde, celui qui fait le plus frissonner, qui a été très régulier, qui a quand même gagné l'Euro l'année précédente à 17 piges... Mais si je devais voter, au niveau de la régularité, de la carrière, de ce qu'il fait aussi avec sa sélection, pour moi le Ballon d'Or c’est Achraf Hakimi si je dois choisir un Parisien. Depuis le début de la saison pour la régularité au Paris-Saint-Germain, pour ce qu’il fait aussi avec son équipe nationale, je trouve que c'est un gars extraordinaire. Il a quasiment les stats de certains attaquants dans certains championnats. Il est exceptionnel. C'est un gars likable, adorable. Il a toujours le sourire, il semble très respectueux... C’est quelqu’un qui est en train de révolutionner le poste de latéral droit. On a eu Joao Cancelo avec avec Guardiola qui jouait genre un peu numéro 10. Mais là, Hakimi joue carrément numéro 9. C'est lui qui va presser. Il est en train d’amener le poste à un autre niveau », indique Kevin Diaz.