Ousmane Dembélé, la grande surprise

Depuis quelques semaines, Ousmane Dembélé est métamorphosé notamment par un choix tactique de Luis Enrique. Le numéro 10 du PSG évolue désormais au poste d’avant-centre avec une énorme réussite. Et même le technicien espagnol se dit surpris par la capacité d’adaptation de son joueur.

Dembélé impressionne Luis Enrique

« J’ai toujours été, je suis et je serai toujours un défenseur des joueurs qui ont la qualité technique d’Ousmane. Mais je crois que je préfère presque me concentrer sur le travail de ses coéquipiers qui lui ont donné le ballon sur ses buts : Nuno (Mendes), (Bradley) Barcola, Kvara (Khvitcha Kvaratskhelia), mais aussi Gonçalo (Ramos), Désiré (Doué), Kang-in (Lee)... », lâche l’entraîneur du PSG en conférence de presse avant d’ajouter qu’il a été surpris par Ousmane Dembélé.

«Ce qui nous a tous surpris chez Ousmane, c’est sa capacité à se déplacer»

« Ce qui nous a tous surpris chez Ousmane, c’est sa capacité à se déplacer, pour être présent au bon endroit au bon moment, réaliser le bon geste et terminer à une touche. Nous connaissons tous Ousmane et ses qualités énormes. Je crois que ses chiffres dépassent même ses propres espérances, mais c’est la beauté de faire partie d'une équipe dans laquelle vous coordonnez votre idée du jeu avec celle de vos coéquipiers. Nous avons tous connu Ousmane ailier, et maintenant, il peut démarrer ses actions depuis l’aile ou l’axe selon là où se situent les espaces. C’est positif. L’élément surprenant pour tout le monde, c’est sa capacité à se déplacer dans la surface. Si vous revoyez les buts qu’il a marqués la saison passée, vous voyez plutôt des buts marqués entre le latéral et le central, depuis l’aile, mais aussi certains dans l’axe. Il a cette capacité à se déplacer presque comme le fait un numéro 9. L’équipe en bénéficie, s’améliore et on en profite tous », ajoute Luis Enrique.