Ousmane Dembélé blessé : Le PSG perd un autre joueur !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ce samedi, le PSG a concédé une nouvelle défaite face à Strasbourg en Ligue 1 après avoir été surpris à la Meinau. Les hommes de Luis Enrique enchaînent donc deux défaites après le revers à Nice et on peut considérer que le club a relâché un peu ses efforts en cette fin de saison. Lors de la rencontre, Lee Kang-In est sorti sur blessure et pourrait être absent pour le match retour face à Arsenal.

Incapable de trouver la solution lors des trois derniers matches de Ligue 1, le PSG semble avoir ralenti la cadence dans un championnat où il n'a plus grand chose à jouer. Le club de la capitale a toutefois peut-être perdu un nouvel élément avec la blessure de Lee Kang-In. En effet, le Sud-Coréen semble être touché à la cheville et il pourrait être forfait pour le match contre Arsenal. Un petit coup dur de plus avec l'absence d'Ousmane Dembélé.

Lee sorti sur blessure

Obligé de quitter la pelouse sur blessure, Lee Kang-In ne risque pas a priori une grosse blessure mais au vu de la proximité avec la demi-finale retour de Ligue des champions, il pourrait camper à l'infirmerie. « Il s’est pris un coup au tibia. Cela ne me semble pas grave » a même confié Luis Enrique en conférence de presse après la rencontre.

Vers un forfait contre Arsenal ?

D'après les informations rapportées par Le Parisien, Lee Kang-In aurait pourtant été aperçu en train de quitter la Meinau en boîtant et aidé par deux membres du staff pour monter dans le bus du PSG. On imagine même déjà qu'il sera absent pour affronter Arsenal lors du match retour de mercredi au Parc des Princes.