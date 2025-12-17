Ousmane Dembélé avec Cristiano Ronaldo : C'est officiel !

Auteur d'une saison exceptionnelle, Ousmane Dembélé a obtenu une dernière récompense en remportant le Trophée The Best. Le numéro 10 du PSG devient d'ailleurs le troisième joueur avec Luka Modric et Cristiano Ronaldo à remporter la même année la Ligue des champions, le Ballon d'Or et le Trophée The Best.
La fin de l'année approche, mais Ousmane Dembélé continue d'être récompensé de sa saison dernière absolument incroyable. Le numéro 10 du PSG a effectivement récupéré le Trophée The Best ce mardi soir qui récompense le meilleur joueur de la saison. Il succède au palmarès à Vinicius Junior.
Ousmane Dembélé marque l'histoire
Mais l'ailier brésilien n'avait pas remporté le Ballon d'Or contrairement à Ousmane Dembélé qui réalise même le triplé si l'on ajoute la Ligue des champions. Un véritable exploit qui n'avait jusque-là été réalisé qu'à deux reprises dans l'histoire, par Luka Modric et Cristiano Ronaldo.
«J'espère revenir encore une fois l'année prochaine»
Par conséquent, Ousmane Dembélé ne cachait pas sa joie d'avoir remporté le Trophée The Best : « Je voulais remercier tous mes coéquipiers. Le travail paye. Je remercie ma famille, le club du PSG avec lequel on a fait une année fantastique. Merci à Gianni Infantino, j'ai reçu votre message le jour de mon anniversaire. J'espère revenir encore une fois l'année prochaine ».