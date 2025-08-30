«Oui, c'est sûr» : Un Ballon d'Or au PSG, le Qatar confirme !

En marge du tirage au sort de la Ligue des champions, dont le PSG est le tenant du titre, Nasser Al-Khelaïfi s'est prononcé sur l'échéance du 22 septembre, à savoir la cérémonie du Ballon d'Or. Et pour le dirigeant qatari, aucun doute sur l'issue de la soirée. C'est bien Ousmane Dembélé qui remportera la récompense individuelle la plus convoitée.
Al-Khelaïfi milite pour Dembélé...
« Dembélé sera-t-il ballon d’or ? Oui c’est sûr ! C’est un joueur extraordinaire, qui travaille vraiment pour l’équipe. C’est aussi une personne incroyable ! Et puis je pense que vous le savez tous. Alors j'espère que tout le monde donnera son opinion honnête sur ce sujet », a lancé le président du PSG en zone mixte, en marge du tirage au sort de la Ligue des champions.
... Longoria aussi !
D'ailleurs, même du côté de l'OM on est obligé de reconnaître qu'un joueur du PSG mérite de remporter le Ballon d'Or. C'est en tout cas ce que pense Pablo Longoria. « Je donnerais le Ballon d'Or à quelqu'un qui a remporté la Ligue des Champions, mais je ne parlerai pas du PSG publiquement », assure le président de l'OM au micro de Movistar+.