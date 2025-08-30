«Oui, c'est sûr» : Un Ballon d'Or au PSG, le Qatar confirme !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En marge du tirage au sort de la Ligue des champions, dont le PSG est le tenant du titre, Nasser Al-Khelaïfi s'est prononcé sur l'échéance du 22 septembre, à savoir la cérémonie du Ballon d'Or. Et pour le dirigeant qatari, aucun doute sur l'issue de la soirée. C'est bien Ousmane Dembélé qui remportera la récompense individuelle la plus convoitée.

Le 22 septembre prochain, le Ballon d'Or sera remis et Ousmane Dembélé est le grand favori notamment grâce à la victoire en Ligue des Champions. Et Nasser Al-Khelaïfi confirme que le numéro 10 du PSG mérite largement le Ballon d'Or.

Al-Khelaïfi milite pour Dembélé... « Dembélé sera-t-il ballon d’or ? Oui c’est sûr ! C’est un joueur extraordinaire, qui travaille vraiment pour l’équipe. C’est aussi une personne incroyable ! Et puis je pense que vous le savez tous. Alors j'espère que tout le monde donnera son opinion honnête sur ce sujet », a lancé le président du PSG en zone mixte, en marge du tirage au sort de la Ligue des champions.