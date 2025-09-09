«On devrait en parler encore plus» : Le joueur du PSG qui le choque !

Après la magnifique saison dernière couronnée d’une première victoire en Ligue des Champions, les joueurs du Paris Saint-Germain font beaucoup parler d’eux à travers l’Europe. Mais certains mériteraient plus d’éloges, à l’image d’un Vitinha qui passe parfois au second plan derrière Ousmane Dembélé ou Désiré Doué.
Depuis le début du projet QSI, le PSG a souvent été la risée du football mondial. Mais tous les griefs ont été réglés, avec la victoire en Ligue des Champions. Car les hommes de Luis Enrique y ont mis la manière, puisque tous les observateurs s’accordent pour dire que Paris était bel et bien la meilleure équipe la saison dernière, avec un jeu collectif qui a surclassé la concurrence.
« On parle de Vitinha au Portugal, mais je trouve qu’on devrait en parler encore plus »
Naturel donc qu’on entende beaucoup parler d’Ousmane Dembélé, qu’on annonce parmi les favoris au Ballon d’Or, ou encore du nouveau prodige européen Désiré Doué. Pourtant, d’autres joueurs ont construit les succès du PSG, comme Vitinha. « On parle de Vitinha au Portugal, mais je trouve qu’on devrait en parler encore plus » a expliqué sur RMC David Carreira, chanteur franco-portugais proche notamment de Nuno Mendes et Cristiano Ronaldo.
« Ses prestations se remarquent parfois moins »
« Des fois, il passe peut-être un peu inaperçu parce qu’on ne suit pas autant la Ligue 1 que le championnat national, la Liga ou la Premier League. Donc ses prestations se remarquent parfois moins » a poursuivi David Carreira, visiblement grand fan du milieu du PSG. « On le voit surtout dans les matchs de Ligue des Champions et c’est là que tout le monde se rend compte de ce qu’il fait sur le terrain ». A noter tout de même que Vitinha, est régulièrement cité comme l’un des acteurs principaux des succès récents du PSG. Et si son coéquipier Ousmane Dembélé est un cran au-dessus dans les pronostics, lui aussi est annoncé en bonne place pour le Ballon d’Or 2025.