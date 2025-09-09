«On devrait en parler encore plus» : Le joueur du PSG qui le choque !

Axel Cornic

Après la magnifique saison dernière couronnée d’une première victoire en Ligue des Champions, les joueurs du Paris Saint-Germain font beaucoup parler d’eux à travers l’Europe. Mais certains mériteraient plus d’éloges, à l’image d’un Vitinha qui passe parfois au second plan derrière Ousmane Dembélé ou Désiré Doué.

Depuis le début du projet QSI, le PSG a souvent été la risée du football mondial. Mais tous les griefs ont été réglés, avec la victoire en Ligue des Champions. Car les hommes de Luis Enrique y ont mis la manière, puisque tous les observateurs s’accordent pour dire que Paris était bel et bien la meilleure équipe la saison dernière, avec un jeu collectif qui a surclassé la concurrence.

« On parle de Vitinha au Portugal, mais je trouve qu’on devrait en parler encore plus » Naturel donc qu’on entende beaucoup parler d’Ousmane Dembélé, qu’on annonce parmi les favoris au Ballon d’Or, ou encore du nouveau prodige européen Désiré Doué. Pourtant, d’autres joueurs ont construit les succès du PSG, comme Vitinha. « On parle de Vitinha au Portugal, mais je trouve qu’on devrait en parler encore plus » a expliqué sur RMC David Carreira, chanteur franco-portugais proche notamment de Nuno Mendes et Cristiano Ronaldo.