OM/PSG : «A côté de la plaque», il a menti !

Après la victoire du PSG contre l’OM (2-0), Benoit Bastien, l’arbitre de la rencontre, était allé justifier ses décisions au micro du diffuseur. Les deux décisions les plus marquantes concernent l’expulsion de Lucas Beraldo et le but refusé à Jordan Veretout. Mais Christophe Dugarry n’est absolument pas convaincu par les explications de l’arbitre.

Le Classique entre l'OM et le PSG aura une nouvelle fois été marqué par une polémique d'arbitrage. En effet, l'expulsion de Lucas Beraldo a d'abord largement été commentée, tout comme le but refusé à Jordan Veretout à cause d'un hors-jeu de Luis Henrique. Après la rencontre, Benoit Bastien est venu justifier ses choix, mais visiblement, il n'a pas convaincu Christophe Dugarry.

Dugarry pas convaincu par les explications de l’arbitre

« Aujourd'hui il nous explique le pourquoi du comment après le match. Il justifie pourquoi il a pris ses décisions. Pour moi, ses décisions ne sont pas bonnes, il commet deux erreurs dans l'interprétation. Et une nouvelle fois, on comprend quand il nous explique tout ça qu'il y a une interprétation du règlement qui est faite », regrette le champion du monde 1998 au micro de RMC , avant d’en rajouter une couche.

«S'ils viennent en expliquant qu'ils sont les plus grands, les plus forts, les plus beaux, ça n'a aucun intérêt»