Officiel : Une superstar rejoint le PSG, le projet secret qui s’accélère !

Superstar de la NBA, Kevin Durant a décidé d’investir son argent dans le PSG. En effet, ce vendredi, le club de la capitale a officialisé sa collaboration avec l’Américain et sa société Boardroom. Ça n’a pas tant été une surprise que cela, puisqu’il avait déjà été révélé que Kevin Durant était rentré au capital du PSG. Mais voilà qu’avec cette officialisation, c’est un projet secret qui tend à se confirmer.

Entre le PSG et Kevin Durant, le partenariat est désormais officiel. Ce vendredi, le club de la capitale a communiqué sur le deal passé avec la star des Phoenix Suns et sa société Boardroom. « C'est un honneur de s'associer à QSI et d'être actionnaire du Paris Saint-Germain - un club et une ville qui me tiennent profondément à cœur. Ce club a de grands projets et j'ai hâte de participer à la prochaine phase de croissance et d'explorer de nouvelles opportunités d'investissement avec QSI », a notamment confié Kevin Durant sur ce deal le liant avec le PSG.