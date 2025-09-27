Officiel - PSG : Un joueur à l'hôpital, c'est terminé !

A quelques jours du choc entre le FC Barcelone et le PSG, les deux équipes font face à une série de blessures qui n'en finit plus. Le club blaugrana vient d'ailleurs d'annoncer l'opération de son gardien de but Joan Garcia qui sera absent entre 4 et 6 semaines.
Mercredi soir, le FC Barcelone reçoit le PSG pour ce qui est le plus gros choc de ce début de saison. Cependant, ce match sera privé de plusieurs joueurs. Côté parisiens, Ousmane Dembélé et Marquinhos sont d'ores-et-déjà forfaits tandis que Joao Neves et Désiré Doué sont incertains. Mais les Catalans ne sont pas en reste. En effet, malgré le retour de Lamine Yamal, Raphinha et Gavi seront absents, tout comme Joan Garcia.
Joan Garcia opéré juste avant le choc contre le PSG
Le portier du Barça auteur d'un très bon début de saison, a même été opéré comme l'a révélé le club blaugrana par le biais d'un communiqué officiel : « Joan Garcia a été opéré ce matin à l'hôpital de Barcelone pour une rupture du ménisque interne du genou gauche. Le Dr Joan Carles Monllau lui a pratiqué une arthroscopie. Il est confirmé que le temps de récupération sera compris entre 4 et 6 semaines, en fonction de l'évolution ».
«Ce n'est pas une bonne nouvelle de perdre Joan»
Présent en conférence de presse, Hansi Flick a d'ailleurs reconnu qu'il s'agissait d'une mauvaise nouvelle pour le FC Barcelone. « Ce n'est pas une bonne nouvelle de perdre Joan, car il a fait un excellent travail. Tek est de retour et la saison dernière, nous avons remporté trois titres avec lui. C'est un gardien et une personne formidable, je n'ai aucun doute à son sujet », assure le coach du Barça devant les médias.