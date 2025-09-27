Officiel - PSG : Un joueur à l'hôpital, c'est terminé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

A quelques jours du choc entre le FC Barcelone et le PSG, les deux équipes font face à une série de blessures qui n'en finit plus. Le club blaugrana vient d'ailleurs d'annoncer l'opération de son gardien de but Joan Garcia qui sera absent entre 4 et 6 semaines.

Mercredi soir, le FC Barcelone reçoit le PSG pour ce qui est le plus gros choc de ce début de saison. Cependant, ce match sera privé de plusieurs joueurs. Côté parisiens, Ousmane Dembélé et Marquinhos sont d'ores-et-déjà forfaits tandis que Joao Neves et Désiré Doué sont incertains. Mais les Catalans ne sont pas en reste. En effet, malgré le retour de Lamine Yamal, Raphinha et Gavi seront absents, tout comme Joan Garcia.

Joan Garcia opéré juste avant le choc contre le PSG Le portier du Barça auteur d'un très bon début de saison, a même été opéré comme l'a révélé le club blaugrana par le biais d'un communiqué officiel : « Joan Garcia a été opéré ce matin à l'hôpital de Barcelone pour une rupture du ménisque interne du genou gauche. Le Dr Joan Carles Monllau lui a pratiqué une arthroscopie. Il est confirmé que le temps de récupération sera compris entre 4 et 6 semaines, en fonction de l'évolution ».