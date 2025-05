Officiel - PSG : Un champion du monde a signé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis que le PSG a lancé sa collaboration avec Novotel, le concept de Legendary Room bat son plein. Et cette fois-ci, c'est Blaise Matuidi qui en a l'honneur. Le club de la capitale a effectivement officialisé l'ouverture d'une chambre dédiée au champion du monde 2018 dans l'un des établissements du groupe Novotel à Miami.

Après Javier Pastore, Nicolas Anelka, Alain Roche, Pedro Miguel Pauleta, Bonaventure Kalou et Claude Makélélé, c'est un autre grand nom du PSG auquel une Legendary Room sera dédiée. En effet, en collaboration avec Novotel, le club parisien annonce qu'une chambre consacrée à Blaise Matuidi va ouvrir au Novotel Miami Brickell.

Une legendary room dédiée à Matuidi Dans le communiqué du PSG, Sinem Kaya, Directrice Générale du Novotel Miami Brickell, s'est réjouie de cet accord : « Blaise Matuidi est bien plus qu’une icône du football – c’est une source d’inspiration dont le parcours résonne auprès des fans du monde entier. Avec cette Legendary Room, nous invitons les visiteurs à vivre une expérience unique : une célébration d’un héritage, d’un design et d’une émotion qui les relie non seulement à la destination, mais aussi à l’esprit du football. Ce séjour est bien plus qu’une nuit d’hôtel – c’est un moment à part ».