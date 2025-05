Officiel - PSG : Retour surprise, c’est validé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Plus d’un an après sa dernière apparition en équipe de France, Lucas Hernandez a été convoqué par Didier Deschamps ce mercredi afin de participer au Final Four de la Ligue des Nations. Un retour surprise compte tenu du fait que l’ancien défenseur du Bayern joue très peu au PSG. Mais en l’absence de nombreux joueurs dans le secteur défensif, le sélectionneur a tranché.

Cela faisait quasiment un an qu'il n'avait plus été appelé en équipe de France, mais mercredi, Didier Deschamps a décidé de le convoquer pour la Final Four en Ligue des Nations. Un choix surprenant compte tenu de sa saison au PSG, mais le sélectionneur justifie son choix.

Lucas Hernandez revient en équipe de France « Avec Lucas, j'échange. Il a subi une deuxième grave blessure après la première. Ce n'est pas évident, même si je connais très bien son mental. Il a un temps de jeu qui est un peu limité, mais il est toujours à fond, c'est quelqu'un qui a un état d'esprit incroyable », explique le sélectionneur de l’équipe de France en conférence de presse, avant de poursuivre.