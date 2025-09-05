Officiel - Le PSG vire une star : La grosse surprise !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Poussé au départ par le PSG qui ne comptait plus sur lui après le recrutement de Lucas Chevalier, Gianluigi Donnarumma a finalement rebondi du côté de Manchester City en toute fin de mercato estival. Et le gardien italien s’est avoué un peu surpris au moment d’apprendre qu’il n’entrait plus dans les plans de Luis Enrique au PSG.

C’est la révolution des gardiens cette saison au PSG ! Lucas Chevalier (23 ans) est arrivé en provenance du LOSC (40M€ hors bonus), et Gianluigi Donnarumma (26 ans) a été invité à se trouver un nouveau point de chute en début d’été. Le portier italien a finalement signé avec Manchester City, et lors de sa conférence de presse de présentation mercredi, il a livré les coulisses de son départ du PSG.

« Le coach a été direct avec moi » « Je ne suis déçu de rien. Chaque entraîneur prend ses propres décisions. Le manager a été franc avec moi, et cela m’a fait plaisir. Ressentir toute l’affection de mes coéquipiers et de l’entourage du PSG était très émouvant. J’ai toujours eu une excellente relation avec le coach. Il a été direct avec moi dès les premiers jours du stage. Je ne sais pas si je suis déçu, chacun prend ses propres décisions. Le coach a le pouvoir de décider, mais le soutien de tous, notamment de mes coéquipiers, a clairement montré ce que j’apportais au PSG, et je pense que c’est le plus important », avoue Donnarumma, qui précise néanmoins qu’il n’avait pas vu venir son départ du PSG en fin de saison dernière.