Officiel : Le PSG annonce un renfort !

Le PSG recevra le Stade Rennais samedi au Parc des Princes pour le compte de la 15e journée de Ligue 1, à pour l'occasion, le club de la capitale enregistre un renfort de taille en attaque. Dans son communiqué médical d'avant-match, le PSG annonce en effet le retour de Désiré Doué, qui était absent depuis fin octobre.

Victime d'une grosse blessure (lésion musculaire à la cuisse droite) et évacué sur civière à Lorient le 29 octobre dernier, Désiré Doué fait son grand retour avec le PSG ! Le club de la capitale recevra le Stade Rennais samedi soir au Parc des Princes en championnat, et le PSG a indiqué dans son communiqué médical ce jeudi midi le retour de l'attaquant tricolore.

Doué revient, pas Mendes En revanche, Nuno Mendes ne sera pas de la partie avec le PSG et reste donc absent depuis sa sortie à la mi-temps du match face à Tottenham le 26 novembre dernier. Et enfin, de son côté, Lucas Chevalier devrait lui aussi être out pour Rennes après le choc reçu à la cheville le week-end dernier à Monaco.