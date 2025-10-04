Nouvel attaquant au PSG : C’est confirmé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Entré en cours de match lors des deux dernières rencontres disputées par le PSG contre Auxerre et le FC Barcelone, Quentin Ndjantou a montré des choses intéressantes. Et le jeune titi de 18 ans est désormais bel et bien installé dans la rotation des attaquants de Luis Enrique au PSG comme l'a indiqué le journaliste Dominique Séverac.

Actuellement miné par les blessures d'Ousmane Dembélé, Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia, le secteur offensif du PSG a dû être repensé mercredi dernier en Ligue des Champions sur la pelouse du FC Barcelone. Senny Mayulu (19 ans) et Ibrahim Mbaye (17 ans) étaient titularisés par Luis Enrique en attaque, avant qu'un troisième jeune titi ne fasse son entrée en seconde période : Quentin Ndjantou (18 ans). Ce dernier a d'ailleurs fait forte impression avec le PSG...

« Ndjantou peut gratter du temps de jeu » Dans un chat organisé avec les internautes du Parisien, le journaliste Dominique Séverac indique d'ailleurs que Quentin Ndjantou est désormais considéré comme un attaquant à part entière de l'équipe première du PSG : « À moyen terme, l'idée reste de faire confiance aux attaquants connus comme Doué, Kvara, Barcola. À court terme, Quentin Ndjantou peut gratter du temps de jeu avec des entrées voire une titularisation », explique-t-il.