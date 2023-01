Nouveau clash pour Kylian Mbappé

Thibault Morlain

Suite au dérapage de Noël Le Graët sur Zinedine Zidane ce dimanche soir sur RMC, Kylian Mbappé n'a pas hésité à prendre la parole. Le joueur du PSG a alors pris la défense de l'ancien du Real Madrid, s'opposant par la même occasion au président de la FFF. Ça se tend donc entre Mbappé et Le Graët et ce n'est pas la première fois que cela arrive...

Noël Le Graët a manqué de respect à Zinedine Zidane et ça, Kylian Mbappé n'a pas apprécié. Sur Twitter, le joueur du PSG n'a alors pas hésité à reprendre de volée le président de la FFF, postant : « Zidane c’est la France, on manque pas de respect à la légende comme ça … ». Un nouveau clash entre Mbappé et Le Graët....

Mbappé vs Le Graët, nouvel épisode

En effet, ce n'est pas la première fois que les deux hommes s'opposent. Ces derniers mois, les tensions entre Kylian Mbappé et Noël Le Graët étaient surtout cristallisées par l'affaire des droits à l'image et le changement de la convention de la FFF à ce sujet. L'international français avait même été jusqu'à boycotter une séance photo avec les Bleus pour différents sponsors. La Fédération décide alors de réagir en annonçant dans un communiqué qu'elle s'engage à revoir sa convention concernant les droits à l'image.

« C’était quelque chose de confidentiel »