«Nous avons tout fait pour lui», Al-Khelaïfi désigne le vrai boss du PSG !

Axel Cornic

La saison 2024/2025 pourrait bien être celle de la naissance d’un tout nouveau Paris Saint-Germain, surtout avec Kylian Mbappé qui va s’envoler vers l'étranger. Et plus question pour le président Nasser Al-Khelaïfi de tout miser sur une nouvelle star mondiale pour devenir le boss de l’équipe, puisqu’il assure l’avoir déjà au club.

Déjà l’été dernier, le PSG clamait haut et en fort vouloir en finir avec l’image bling-bling qui lui a collé à la peau pendant des années. Plus question d’investir des sommes astronomiques sur des grands noms, désormais la priorité sera le collectif et surtout le développement de jeunes talents.

Mercato - PSG : Enorme désaccord pour la successeur de Mbappé ? https://t.co/CpRjUlCCWY pic.twitter.com/qpHyTG1Fqt — le10sport (@le10sport) May 30, 2024

« Cette année nous avons tout fait pour Luis Enrique : c'est le "boss", je lui fais une confiance aveugle »

Un an après, l’objectif n’a pas changé et pour mener la barque, le président parisien compte sur Luis Enrique. « Cette année nous avons tout fait pour Luis Enrique : c'est le "boss", je lui fais une confiance aveugle » a expliqué Al-Khelaïfi, concernant l’entraineur qui vient tout juste de terminer sa première saison au PSG avec trois trophées.

« Je ne l’aurais pas remplacé parce que je sais que nous sommes sur la bonne voie »