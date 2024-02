Neymar - PSG : «Il pensait qu’il allait être Ballon d’or»

Thomas Bourseau

Neymar a été transféré à Al-Hilal à la dernière intersaison en provenance du PSG où il était censé sortir de l’ombre de Lionel Messi et devenir le meilleur joueur du monde. Dante a révélé que le Brésilien estimait qu’il remporterait le Ballon d’or.

Du haut de ses 25 ans, Neymar crucifiait le PSG lors de la remontada au Camp Nou le 8 mars 2017 avec le FC Barcelone (6-1). Quelques mois plus tard, Neymar signait en faveur du PSG pour 222M€ et devenait le transfert le plus cher de l’histoire.

Neymar s’imaginait remporter le Ballon d’or selon Dante

Troisième du Ballon d’or en 2017, Neymar était pressenti pour prendre la relève après Lionel Messi et Cristiano Ronaldo dans la course au Ballon d’or. Ce qu’il n’a jamais réussi à faire et a même régressé au classement chaque année.

«S’il a des regrets ? Je pense parce qu’il est intelligent»