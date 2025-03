Neymar la «rockstar», Mbappé passe aux aveux !

Thomas Bourseau

Au PSG, le projet sportif a changé et les stars sont parties une à une. La dernière en date n'était autre que Kylian Mbappé qui a fait tourner en bourrique les défenses de Ligue 1 aux côtés de Lionel Messi et Neymar. Un trio de « rockstars » selon l'attaquant du Real Madrid qui a fait rêver toute une génération.

Entre 2017 et 2023, Kylian Mbappé et Neymar ont partagé le même vestiaire au PSG. Et l'espace de deux saisons, à compter de 2021, Lionel Messi a rejoint les deux stars au Paris Saint-Germain. Un trio qui a fait rêver les « gamins » et les gens du point de vue de Mbappé.

«On a réunis des joueurs que tu ne réunis qu'à la PlayStation»

« Mon plus gros souvenir avec Messi et Neymar au PSG ? Je n'ai jamais banalisé où j'étais. J'ai toujours compris où j'étais. On a réunis des joueurs que tu ne réunis qu'à la PlayStation. Oui, peut-être qu'on a pas gagné la Ligue des champions, on a gagné pas mal de trophées mais, on a fait rêver ». a confié l'attaquant du Real Madrid pour Clique.

«On a fait rêver les gamins»

En interview avec Mouloud Achour, Kylian Mbappé a d'ailleurs reconnu que toute une nouvelle génération a donc été bercée par le Paris Saint-Germain version MNM avec Lionel Messi et Neymar. « Aujourd'hui, il y a pas mal de gamins qui ont le PSG dans le sang. A mon époque, c'est la génération Messi - Ronaldo. C'est soit tu étais Real Madrid, soit tu étais Barça. Le PSG, c'était la responsabilité de Parisiens. Mais on regardait tous le Clasico. On attendait tous le Clasico Ronaldo contre Messi. Aujourd'hui, c'est le PSG de Messi, de Neymar, de Mbappé, de tous ceux qui sont venus. On a fait rêver les gamins ».

«On était des rockstars en France»

« Tu voyais au Parc des princes, c'était plein. On était des rockstars en France. On allait dans des toutes petites villes et on remplissait tous les stades. Donc on a fait rêver des gens. On aurait aimé faire rêver et gagner la Champions League, mais on était proches, on a fait une finale, une demi-finale ». a conclu Mbappé pour Canal+.