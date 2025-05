Neymar et Mbappé offrent une star au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Auteur d'une année 2025 impressionnante, Ousmane Dembélé semble plus fort que jamais et paraît être l'un des grands prétendants pour le Ballon d'Or. En cas de victoire en Ligue des champions, le numéro 10 du PSG se rapprocherait de la récompense suprême. Claudio Marchisio pense d'ailleurs que c'est grâce aux départs de Neymar et Kylian Mbappé.

Marchisio s'enflamme pour Dembélé « Dembélé a trouvé plus de tranquillité cette saison, après avoir côtoyé des stars comme Neymar et Mbappé. Il est aussi plus décisif, il a pris des responsabilités, il aide l'équipe, il a grandi en termes de personnalité », lâche-t-il au micro de RMC, avant d'analyser la finale de la Ligue des champions.