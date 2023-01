Neymar a vécu un calvaire, il raconte

Arthur Montagne

De retour de la Coupe du monde, durant laquelle il a été éliminé en quart de finale, Neymar a probablement laissé passer sa chance de réaliser son rêve de décrocher un titre mondial et d'être l'homme de la sixième étoile du Brésil. Une situation qui plombe le début d'année du numéro 10 du PSG qui a du mal à se remettre les idées en place.

Pendant que Lionel Messi et Kylian Mbappé enflammaient la Coupe du monde et animaient une finale de légende avec cinq buts à eux deux, Neymar tentait de digérer l'élimination du Brésil. Grande favorite à la succession de l'équipe de France, la Seleçao a finalement échoué en quarts de finale contre la Croatie. Une terrible désillusion pour les Brésiliens qui n'ont plus été sacrés depuis 2002. L'attente pour un nouveau sacre sera donc d'au moins 24 ans, une éternité pour un pays qui a déjà cinq étoiles. Mais surtout, Neymar a probablement laissé passer sa dernière opportunité d'être sacré champion du monde. Une grosse désillusion pour le numéro 10 du PSG et cela se ressent dans ses prestations depuis son retour en club.

«Il est impossible d’imaginer le poids qui pesait sur les épaules de Neymar»

Il faut dire que d'après Marcelo Courrège, journaliste de TV Globo , Neymar a vécu un terrible calvaire. « Il est impossible d’imaginer en France, le poids qui pesait sur les épaules de Neymar et les espoirs qu’il représentait pour le peuple brésilien lors de cette Coupe du monde. Pourquoi croyez-vous que Messi a mis si longtemps à avoir un style flamboyant et à faire gagner la sélection argentine ? Parce que, comme pour Neymar, la pression est immense », assure celui suit la carrière du joueur de Santos depuis ses débuts, dans les colonnes du Parisien .

«Cette défaite, pour lui, est comparable à un deuil»