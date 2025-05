Mohamed Henni - PSG : Le clash avec une célébrité...

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Mohamed Henni n'est plus vraiment à présenter dans le paysage du football marseillais. Le vidéaste s'est fait une grosse réputation pour ses commentaires et ses débriefings d'après-matchs de l'OM. Personnalité des réseaux sociaux, Henni a utilisé son compte Instagram pour se payer Omar Sy, qui se dit supporter de l'Olympique de Marseille, mais qui était au Parc des princes pour la demi-finale retour de Ligue des champions du PSG.

En 2024, Omar Sy était la deuxième personnalité préférée des Français selon le sondage de l'Ifop, derrière Jean-Jacques Goldman. L'acteur de Lupin est devenu une figure incontournable du divertissement français et ne s'est jamais caché de son amour pour l'OM quand bien même il est issu de la région parisienne et de Trappes (Yvelines, 78).

«Quand le PSG va perdre la LDC, tu vas revenir à Marseille ? Casse-toi Omar Sy»

Cependant, Omar Sy fut présent au Parc des princes avec des célébrités férues du PSG mercredi soir pendant la demi-finale retour de Ligue des champions face à Arsenal (2-1). Aux côtés de Jamel Debbouze, Malik Bentalha ou encore DJ Snake, Omar Sy n'est pas passé inaperçu. De quoi engendrer la colère de Mohamed Henni qui a réglé ses comptes avec l'acteur sur Instagram.

« Je bois mon Capri Seum (ndlr référence au Capri Sun). On en parle de tous les suceurs qui ont retourné leurs vestes ? « On est derrière le PSG, c'est un club français ». Surtout lui, Omar Sy : Omar Suce. Qu'est-ce que tu as à sucer comme ça. Toute ta vie, tu as été pour Marseille. Mais t'es pas un acteur que dans les films. Même dans la vie tu joues un rôle. Honte à toi Omar Sy. Et quand le PSG va perdre la LDC, tu vas revenir à Marseille ? Casse-toi Omar Sy ».

«L'OM n'a pas besoin de toi, sale acteur»

En Story, le vidéaste marseillais inconditionnel supporter de l'OM est même allé plus loin en terminant son coup de gueule envers Omar Sy de la sorte, incluant DJ Snake dans la boucle. « Tu n'as plus ta place. Ce n'est plus « Ici c'est Paris », c'est « Omar Sy Paris ». L'OM n'a pas besoin de toi, sale acteur. Il me fout la haine Omar Sy. Je t'aimais bien. Va bouffer la schne** de DJ Snake, bouffez-vous la schne** entre vous. Je t'attends au tournant. Tous les Parisiens, les petits suceurs que vous êtes ».