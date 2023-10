Messi va créer une polémique après le PSG ?

Arnaud De Kanel

Lionel Messi continue de faire parler de lui depuis qu'il a quitté le PSG et le football européen en général. Alors qu'il est arrivé à l'Inter Miami il y a à peine trois mois, l'Argentin est déjà nominé pour remporter le trophée de joueur de la saison. Il pourrait donc remporter cette distinction malgré le fait que sa franchise ne soit pas qualifiée pour les play-offs.

Les temps sont durs pour Lionel Messi. L'euphorie de son arrivée en MLS est retombée et les galères s'enchainent pour l'ancien attaquant du PSG. Tout juste remis de sa blessure, l'Argentin était présent sur le terrain pour affronter le FC Cincinnati.

Coup dur pour Messi après le PSG https://t.co/VgvfWtECJk pic.twitter.com/ybUuHnHoZq — le10sport (@le10sport) October 8, 2023

Miami chute face à Cincinnati

Lionel Messi n'a rien pu faire dans la nuit de samedi à dimanche. L'Inter Miami s'est incliné 1 but à 0 et est donc hors course pour les play-offs de la MLS. Mais de son côté, Messi pourrait tout de même repartir avec un trophée.

Messi bientôt dans une polémique ?

Alors qu'il n'a disputé que 4 matchs en MLS, Lionel Messi est nominé pour remporter le trophée de meilleur joueur. L'ancien attaquant du PSG serait même favori pour la distinction. Avec ce si peu de matchs et cette élimination avant les play-offs, Messi n'est pas le plus méritant. Le voir être élu meilleur joueur de la MLS créerait forcément une polémique.