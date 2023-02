Messi surclasse Benzema, le Real Madrid enrage

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Ce lundi se déroule la cérémonie The Best organisée par le FIFA et qui récompense les meilleurs joueurs de l'année. Très représenté, le Real Madrid ne devrait toutefois pas repartir avec de nombreux trophées. Et pour cause, les Argentins, champions du monde, risquent de rafler la mise. Et les Madrilènes ne sont visiblement pas très bons perdants.

Quelques semaines après la Coupe du monde, les Trophées The Best vont être décernés à la salle Pleyel de Paris. Cette cérémonie, organisée par la FIFA, récompense les meilleurs joueurs, gardiens et entraîneurs de l'année 2022, et la presse espagnole vend déjà la mèche pour les lauréats. Ce qui ne semble pas plaire au Real Madrid.

Mbappé et Messi ont bluffé tout le monde, le PSG est sauvé https://t.co/QJ8fD3ArtI pic.twitter.com/gzBVdT1L8N — le10sport (@le10sport) February 27, 2023

Messi et l'Argentine éclipse Benzema et le Real Madrid

En effet, alors que la cérémonie a été décalée afin de permettre de prendre en compte la Coupe du monde, MARCA révèle que les Argentins vont tout rafler. Ainsi, Lionel Messi devrait être élu meilleur joueur devant Karim Benzema et Kylian Mbappé tandis que Lionel Scaloni sera désigné meilleur entraîneur. Le sélectionneur de l'Albiceleste sera donc devant Carlo Ancelotti et Pep Guardiola. Enfin, Emiliano Martinez sera désigné meilleur gardien devant un autre Madrilène : Thibaut Courtois.

Le Real n'envoie aucun joueur à la cérémonie The Best