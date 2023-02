Messi rend fou un joueur du PSG, «je le regarde avec admiration»

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Ce jeudi, Sergio Ramos a annoncé sa retraite internationale. Le défenseur central du PSG a expliqué que Luis de la Fuente, le nouveau sélectionneur de l’Espagne, ne comptait pas sur lui. En réaction, l’ancien joueur du Real Madrid a mis en avant les performances d’un certain Lionel Messi qui n’a qu’un an de moins que lui.

C’est une annonce inattendue qu’a fait Sergio Ramos ce jeudi. De retour à un très bon niveau avec le PSG, le joueur le plus capé de l’histoire de la sélection espagnole a annoncé sa retraite internationale.

Le nouveau sélectionneur ne lui fait pas confiance

« Ce matin, j'ai reçu un appel de l'actuel entraîneur qui m'a dit qu'il ne compte pas et qu'il ne comptera pas sur moi, indépendamment du niveau que je peux montrer ou de la façon dont je continue ma carrière », a écrit Sergio Ramos sur Instagram pour justifier sa décision de raccrocher avec la sélection.

«Le football n'est pas toujours juste»