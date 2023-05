Messi - PSG : Premier coup de théâtre pour la polémique

Thomas Bourseau

Sanctionné par le PSG qui a ouvert une procédure interne disciplinaire à son encontre, Lionel Messi ne devrait finalement pas être suspendu pendant deux semaines comme cela fut initialement évoqué ces dernières heures. Une vérité a éclaté dans ce dossier chaud.

Lionel Messi est en eaux troubles au PSG. Pris en grippe par différents supporters et observateurs en raison de ses performances mitigées en club par rapport à la sélection argentine, le champion du monde a été suspendu par le Paris Saint-Germain mardi soir. En effet, parce qu’il s’est envolé pour Riyad dans le cadre de son contrat d’ambassadeur du tourisme saoudien alors que les joueurs du PSG n’ont finalement pas eu les deux jours de repos officiellement prévus après la défaite face à Lorient dimanche, le club a ouvert une procédure disciplinaire interne visant à écarter Lionel Messi, mais pour combien de temps ?

Une suspension de deux semaines pour Messi ? La vérité serait tout autre

Les informations divulguées dimanche évoquaient une durée de deux semaines. RMC Sport a confirmé la tendance ce matin en évoquant l’appel du conseiller football Luis Campos pour lui faire part de la décision du club de le mettre provisoirement à pied. Néanmoins, d’après une source proche du dossier contactée par l’AFP, la suspension de deux semaines n’a pas été confirmée. La source en question évoque « plusieurs jours » d’absence pour Lionel Messi. Selon Le Parisien , le temps total de suspension ne sera pas communiqué, choix du club

Messi connaît les termes de sa sanction