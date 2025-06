Messi - PSG : Le piège est tendu…

Dimanche, le PSG affrontera l’Inter Miami en huitième de finale de la Coupe du monde des clubs. L’occasion pour les Parisiens de retrouver un certain Lionel Messi dont le passage au sein du club de la capitale n’a pas laissé un souvenir impérissable. Néanmoins, Ludovic Obraniak estime que ce serait une erreur de se focaliser uniquement sur une éventuelle vengeance envers la star argentine.

«Le PSG ne doit pas tomber dans le piège de vouloir montrer absolument à Messi qu’il est devenu quelque chose sans lui»

« Il n’a pas trouvé son bonheur à Paris et Paris n’a pas trouvé son bonheur avec Messi, fin de l’histoire. Ca n’enlèvera rien à l’icône qu’il est et qu’il restera à jamais, et ça n’enlève rien à ce que fait le Paris Saint-Germain en ce moment. Est-ce qu’il y aura des joueurs revanchards ? Je n’y crois même pas une seconde. Je crois que Paris a juste envie d’être droit dans ses bottes et se dire "Cette compet’, on avait dit qu’on la gagnerait et on va se la gagner, Messi ou pas Messi. On va faire le job." Je crois qu’ils ont géré depuis le match de l’Atlético, contre Botafogo où il y a une surprise, et contre Seattle. Ils vont remettre le starter contre Miami et ça devrait être une formalité », ajoute Ludovic Obraniak.